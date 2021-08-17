لتلبية احتياجاتهم.. 3 مبادرات مجـتمـعية لـ«العمال» في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

نفذت مجموعة من الجهات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، 3 مبادرات مجتمعية للعمالة في الإمارة، خلال فترة «كوفيد 19»، وذلك ضمن الجهود المجتمعية المبذولة لدعم العمالة، وتوفير احتياجاتهم ومستلزماتهم وتلبية متطلباتهم، وذلك انطلاقاً من نهج التسامح والتعايش، وتنفيذاً للرؤى والسياسات والخطط التي تستهدف رفع مستويات جودة الحياة لمختلف شرائح المجتمع.

وتتمثل المبادرة الأولى في حملة «أنت مهم»، حيث بدأت دائرة تنمية المجتمع في تنفيذ المرحلة الثانية من حملة «أنت مهم»، والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري، والموجهة لفئة العمالة، ودعم صحتهم النفسية، وعملت الحملة ضمن مرحلتها الأولى على غرس مفاهيم الاهتمام بالصحة النفسية عبر اتباع توصيات الصحة العامة، ورفع طاقتهم الإيجابية باعتبارهم جزءاً مهماً من المجتمع، كما قدمت حزمة من الرسائل الإيجابية والنصائح النفسية للعمال، وحثهم على تعزيز التواصل مع العائلة والأصدقاء، وتطوير الهوايات، أو تعلم مهارات جديدة، إلى جانب التعبير عن الامتنان أو البدء في استخدام آليات بسيطة، مثل كتابة الأفكار والمشاعر للمساهمة في التخليص من الضغوط الحياتية والأفكار السلبية.

وعقدت الدائرة خلال الحملة عدداً من ورش العمل والمحاضرات بمختلف اللغات المتعلقة بالصحة النفسية بهدف تقليل نسبة القلق أو تعزيز الشعور بالأمان لضمان توفير بيئة مثالية وصحية تعنى بتوفير الصحة النفسية للعمال، كما تضمنت حملات توعية ومنشورات، إلى جانب مبادرات الدعم والمساندة.

وتتمثل المبادرة الثانية، في بدء قياس مستويات جودة الحياة للعمال في المناطق العمالية بأبوظبي، وذلك بشراكة بين دائرة تنمية المجتمع ومركز الإحصاء، حيث يستهدف الاستبيان حصر احتياجات العمال ومعرفة متطلباتهم والتحديات التي يواجهونها، بهدف تنفيذ مبادرات وبرامج وسياسات تتوافق مع اهتماماتهم وتراعي مصالحهم، بما يسهم في تعزيز دورهم وإنتاجيتهم في الإمارة، أسوة بمخرجات الاستطلاعات التي نفذتها دائرة تنمية المجتمع خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى إطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المتخصصة.

مساهمات

المبادرة الثالثة، تتمثل في تخصيص جزء من المساهمات المجتمعية التي جمعتها هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» للعمالة، حيث قدم برنامج «معاً نتشارك»، خلال الفترة الماضية، الدعم الغذائي للعمالة المقيمة في أبوظبي، وفقاً لتقرير الأثر الاجتماعي الذي أصدرته «معاً»، خلال الفترة الماضية، حيث تمثل المساهمات تجسيداً لروح التآلف والمحبة والإخاء الإنساني بين مختلف الشرائح المجتمعية في الإمارة.