أكاديمية ربدان تكرم طلبتها المتميزين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

كرمت أكاديمية ربدان طلبتها المتميزين تقديراً لإنجازهم وتفوقهم، وجاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته الأكاديمية في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، نائب رئيس مجلس الأمناء، واللواء سالم الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات في وزارة الداخلية، وجيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية وأولياء الأمور، وتم تكريم أكثر من 65 من نخبة المتفوقين في كافة البرامج والتخصصات.

وعبّر الشريفي، عن فخره بإنجازات المتفوقين في الأكاديمية قائلاً: «نحن فخورون بالإنجاز الأكاديمي الذي يحققه عاماً بعد عام طلبة أكاديمية ربدان، حتى يكونوا مؤهلين لتبوء مراكز قيادية في المستقبل.

وقال جيمس مورس: تمكن طلبة أكاديمية ربدان من تحقيق نتائج باهرة، انعكست من خلال تنافسيتهم لتحقيق معدلات عالية في مختلف البرامج ودرجات البكالوريوس والماجستير، وهي ثمرة للجهود المشتركة التي قدمها أعضاء الهيئة الأكاديمية، وتفاعل الطلاب معها وتعاون أولياء الأمور .

ومن جانبه أكد الدكتور فيصل العيان، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أنّ الأكاديمية ومنذ تأسيسها، خطت خطوات متسارعة نحو التميز والتقدم؛ حيث كانت البداية بالحصول على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامجها، ثم انطلقت نحو الحصول على الاعتمادات الدولية؛ إيماناً بضرورة وأهمية التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية؛ ما يلعب دوراً مهماً في بناء شخصية الكوادر البشرية التي تتمتع بالتفكير الاستراتيجي والشخصية القيادية في كافة مجالات الدفاع والسلامة والطوارئ، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة؛ لذلك أصبحت الأكاديمية مؤسسة تعليمية ذات نظرة مستقبلية قادرة على تجاوز النماذج التعليمية التقليدية.

المهارات الحياتية

وأوضح عبيد علي الطنيجي ولي أمر الطالب المتميز محمد عبيد الطنيجي، أنّ دراسة ابنه في أكاديمية ربدان أكسبته الكثير من المهارات الحياتية على الصعيد الشخصي وسلحته بأحدث المعارف والعلوم العسكرية والأمنية على الصعيد المهني.

وقالت الطالبة المتميزة ترف النعيمي: «نشكر إدارة أكاديمية ربدان على تقديرها لجهود الطلبة المتفوقين، وكل الجهود التي بذلها أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية حتى نتمكن من إنجاز هذا التفوق الدراسي، والذي يجعلنا نشعر بالفخر لدراستنا في هذه الأكاديمية المتميزة ويشكل لنا حافزاً لتحقيق مستويات أعلى في السنوات القادمة».

وعبّر الطالب المتميز عبد الله الرميثي عن امتنانه فقال: «إنّ دراستنا في أكاديمية ربدان تساهمُ في إعدادِنا وبناءِ الشخصيةِ القياديةِ فينا، وتمنحنا أسلوبَ التفكيرِ الاستراتيجي، واكتسابِنا لأقوى المهاراتِ والمعارفِ، في مجالاتِ السلامةِ والأمنِ والدفاعِ والتأهّب لحالاتِ الطوارئ وإدارة الأزمات، لِنُساهم في تلبيةِ تطلعاتِ القيادةِ الرشيدة وحمايةِ مكتسباتِ الوطن».