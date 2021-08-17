الامارات | شرطة دبي تسجّل قضايا اقتصادية بـ 1.7 مليار درهم خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تسجّل قضايا اقتصادية بـ 1.7 مليار درهم خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، 315 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، وصادرت مضبوطات تجاوزت قيمتها المليار و736 مليون درهم، تورط فيها 394 متهماً.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال الجلاف، إن عدد القضايا التي سجلتها الإدارة خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ 2235 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، وصادرت مضبوطات تجاوزت قيمتها التسعة مليارات و392 مليون درهم.

وأكد الجلاف أن شرطة دبي تحرص على ضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية، من خلال خطة عمل دقيقة، بالتنسيق مع الشركاء من العلامات التجارية، بحيث يتم عقد دورات مستمرة من قبل تلك العلامات لأفراد وضباط إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لتمكينهم من الكشف عن البضائع المُقلدة، لافتاً إلى أن إمارة دبي، تتميز بريادة عالمية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، لتكسب ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة. من جانبه، قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإنابة، العقيد عمر بن حماد، إن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة تنوّعت بين غش تجاري، وتقليد، ومضاعفة أموال، واحتيال، وشعوذة، وتزوير، لافتاً إلى أن رجال الإدارة يعملون على مدار الساعة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، ويوجدون في مختلف القنوات التقليدية والتقنية. وأكد حرص شرطة دبي على الشراكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية مع الجهات ذات الصلة، ممثلة في الشركاء الاستراتيجيين (دائرة التنمية الاقتصادية وجمارك دبي ودائرة الأراضي والأملاك والمصرف المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الصحة)، مؤكداً أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، حصلت على إشادات عدة، من علامات تجارية عالمية، بجهود الإدارة في مكافحة السلع المقلّدة، والحد من نشاط محترفي التزوير والتزييف من المجرمين، وذلك لأن أضرار هذه الصناعة تجاوزت اقتصادات الدول، وامتدت لتؤثر سلباً في سلامة أفراد المجتمع، وجودة رفاهيتهم. وأوضح بن حماد أن الإدارة نفذت خطوات متدرجة ومدروسة لمكافحة هذه التجارة غير المشروعة، من خلال تبني نماذج عمل جديدة وغير مسبوقة، ما جعلها تحظى بإشادة واسعة من مختلف العلامات التجارية العالمية، والتي اتخذت من دبي مركزاً للاستثمار والنمو، ومضت واثقة بالتقدم وتحقيق أعلى الإيرادات، وكلها ثقة بقدرة شرطة دبي على حماية علاماتها من التلاعب، ومنتجاتها الفاخرة من التقليد.

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