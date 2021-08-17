الامارات | احتراق مركبة في دبي.. ولا خسائر بشرية

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مركبة في دبي.. ولا خسائر بشرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبّ حريق في سيارة على شارع الشيخ محمد بن زايد، نتيجة خلل فني وقع فيها، وتمكنت فرقة إطفاء تابعة للدفاع المدني في دبي، من السيطرة على الحريق، بحسب المتحدث عن الدفاع المدني، الذي أشار إلى أن بلاغاً ورد في تمام الساعة 10:21 من صباح أمس، عن حادث حريق في مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد، مقابل مردف سيتي سنتر، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القصيص، كجهة اختصاص، ومستجيب أول.

وأضاف أن سيارات الإطفاء وصلت إلى مكان البلاغ في الساعة 10:27، وتبين أن الحادث عبارة عن احتراق مركبة بالكامل، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وباشرت الفرق المختصة عمليات مكافحة الحريق، والسيطرة على النيران.

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