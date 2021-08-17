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الامارات | احتراق مركبة في دبي.. ولا خسائر بشرية

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مركبة في دبي.. ولا خسائر بشرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبّ حريق في سيارة على شارع الشيخ محمد بن زايد، نتيجة خلل فني وقع فيها، وتمكنت فرقة إطفاء تابعة للدفاع المدني في دبي، من السيطرة على الحريق، بحسب المتحدث عن الدفاع المدني، الذي أشار إلى أن بلاغاً ورد في تمام الساعة 10:21 من صباح أمس، عن حادث حريق في مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد، مقابل مردف سيتي سنتر، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القصيص، كجهة اختصاص، ومستجيب أول.

وأضاف أن سيارات الإطفاء وصلت إلى مكان البلاغ في الساعة 10:27، وتبين أن الحادث عبارة عن احتراق مركبة بالكامل، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وباشرت الفرق المختصة عمليات مكافحة الحريق، والسيطرة على النيران.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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