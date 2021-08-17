الامارات | 1109 إصابات جديدة بـ«كورونا» و1505 حالات شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1109 إصابات جديدة بـ«كورونا» و1505 حالات شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 249 ألفاً و792 فحصاً جديداً، خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1109 حالات إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 702 ألف و885 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2003 حالات.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت عن شفاء 1505 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 681 ألفاً و265 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 22 ألفاً و330 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 17 مليوناً و398 ألفاً و458 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 175.91 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news