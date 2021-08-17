الامارات | انخفاض في درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح: جنوبية شرقية الى شمالية غربية/‏‏‏ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/‏‏‏س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 08:03 والمد الثاني عند 19:36، والجزر الأول عند الساعة 12:24 والجزرالثاني عند الساعة 03:43.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 15:45 والمد الثاني عند الساعة 06:50، والجزرالأول عند الساعة 10:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:32.

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