الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدارس

اقترح أولياء أمور طلبة أن تعتمد مدارس أبنائهم نظام تقسيط الرسوم الشهري، تخفيفاً على الأسر التي لا تستطيع دفع قيمة القسط نصف السنوي كاملاً مرة واحدة، خصوصاً إذا كان القسط يتجاوز 10 آلاف درهم.

باعة

لاحظ مرتادو مقاهٍ في شارع الكويت بإمارة عجمان أن باعة عطور جائلين يعرضون المنتجات العطرية على الزبائن، وذلك عن طريق تداول قارورات العطر بين أكثر من زبون في تلك المقاهي، ما يجعلها مصدراً لنقل عدوى فيروس «كورونا».

كتب

اقترح ولي أمر طالب أن تخصص كل مدرسة ساعة واحدة للدراسة «أونلاين»، بعد اليوم الدراسي داخل المدارس، وذلك لمراجعة ما تعلمه الطلبة، على أن يتم وضع جدول يتضمن اسم المادة واليوم الذي سوف يراجعها المعلم فيه، مؤكداً أن هذا الإجراء سيحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي أنهكت الأسر.

صلاحية

شكا مستهلكون تعرضهم للخداع من قبل متاجر قدمت عروضاً ترويجية على منتجات، اكتشفوا بعد شرائها أن صلاحيتها ستنتهي خلال يومين.

كهرباء

طالب سكان في الشارقة هيئة الكهرباء والمياه «سيوا» بإعادة تفعيل إجراء براءة الذمة العاجل، حيث يقتصر حالياً على المسافرين فقط، لسرعة إنجاز عملية الانتقال من مسكن لآخر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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