الامارات | 3 شروط لعودة المقيمين من دول جرى تعليق القدوم منها

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط لعودة المقيمين من دول جرى تعليق القدوم منها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أصحاب الإقامات السارية الراغبين في العودة من الدول التي جرى تعليق القدوم منها إلى التقدم بطلب الحصول على الموافقة من خلال الرابط الآتي: (http:/‏‏‏/‏‏‏uaeentry.ica.gov.ae)، إذ حددت ثلاثة شروط للتقدم بطلب العودة وهي الحصول على جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات، وأن يكون مضى 14 يوماً على تلقى الجرعة الثانية، والحصول على شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية في الدولة.

وأشارت إلى أن هناك خمس فئات مستثناة من هذه الشروط، وهم الكوادر الطبية العاملة في الدولة، والعاملون في القطاع التعليمي في الدولة، والطلبة الدارسون في الدولة، والعاملون في الدولة لدى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وحالات استكمال العلاج في الدولة والحالات الإنسانية، مضيفة أنه يتطلب من جميع الفئات المذكورة التقديم عبر الرابط المشار إليه للحصول على الموافقة اللازمة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مطلع الشهر الجاري، عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها والتي تشمل كلاً من الهند وباكستان وسريلانكا والنيبال ونيجيريا وأوغندا.

وسيتطلب من جميع هذه الفئات تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة من الجهات المعنية في الدولة للفئات المطلوب منها هذه الشهادات.

وسيتم إلزام الفئات المستثناة بتقديم فحص مخبري «PCR» مسبق خلال «48» ساعة من موعد المغادرة على أن تكون الفحوص من مختبرات معتمدة وتحمل QR Code وإجراء فحص مخبري سريع قبل الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاستقبال القادمين ومنها الحجر الصحي وفحوص «PCR» عند الوصول وبعده، بالإضافة إلى المتابعة والمراقبة الصحية للقادمين.

وتم مسبقاً استثناء الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة، وكذا أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافة إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم الطائرات الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لـ«كوفيد-19» خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.

وسيتم استئناف السفر لركاب الترانزيت من جميع الدول التي تم وقف مسافري الترانزيت منها مسبقاً، بشرط التأكد من قبول الوجهة الأخيرة للمسافر مع تقديم فحص مخبري خلال «72» ساعة من وقت المغادرة، وستعمل مطارات الدولة على تخصيص صالات خاصة لركاب الترانزيت مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أعلنتا في يوليو الماضي عن منع سفر المواطنين إلى الدول التي تم مسبقاً الإعلان عن وقف القدوم منها، ويستثنى من ذلك البعثات الدبلوماسية للدولة في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقاً.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بفيروس «كوفيد-19»، وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها.

وشددتا على ضرورة التزام مواطني الدولة بالعزل الصحي في حال إصابتهم بفيروس «كوفيد-19» خلال فترة سفرهم، والتقيد بكل التعليمات والاشتراطات الخاصة بالدولة التي يوجدون فيها وحسب البروتوكولات الصحية مع ضرورة التقيد بالإفصاح عند الإصابة وإبلاغ سفارة الدولة، وسيسمح بعودة المواطنين المصابين إلى الدولة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة الموجودين فيها والجهات الصحية في الدولة وباتباع كل الإرشادات والاشتراطات الصحية لنقلهم.

• ضرورة التزام مواطني الدولة بالعزل في حال إصابتهم بـ«كوفيد-19»، خلال فترة سفرهم.

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