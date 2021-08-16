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الامارات | حريق يلتهم مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد

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محمد فودة-دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي ، بلاغاً في تمام الساعة 10:21 من صباح اليوم، عن حادث حريق في مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد مقابل مردف سيتي سنتر ، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القصيص كجهة اختصاص ومستجيب أول ، وعند الوصول في الساعة 10:27 تبين إن الحادث عبارة عن احتراق مركبة بالكامل دون وقوع أي إصابات أو وفيات ، لتباشر الفرق المختصة عمليات مكافحة الحريق للسيطرة على الحادث .

 

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