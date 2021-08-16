الأتوميوم.. واجهة «إكسبو 58»

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (القاهرة)

في منتصف خمسينيات القرن الماضي، خاضت عدة عواصم أوروبية، منها باريس ولندن وبروكسل، منافسة شرسة للفوز باستضافة نسخة جديدة من معرض إكسبو الدولي، تقرر سلفاً إقامتها خلال عام 1958، وجاءت النتيجة لصالح العاصمة البلجيكية «بروكسل».

وفي أبريل من عام 1958، انطلقت في بروكسل فعاليات النسخة الجديد لمعرض إكسبو الدولي تحت شعار «عالم من أجل حياة أفضل للبشرية»، وبمشاركة 48 دولة من شتى أنحاء العالم، وأُقيمت عشرات الأجنحة الوطنية لعرض مختلف المنتجات والتقنيات الخاصة بالدول المشاركة. وسار معرض إكسبو 58 على خطى النسخ السابقة لمعارض إكسبو الدولية التي كشفت الستار عن العديد من المشاريع المعمارية والهندسية الفريدة، حيث أزاح معرض بروكسل الستار عن تحفة هندسية ومعمارية جديدة تمثلت في النصب الشهير المعروف بـ «الأتوميوم»، الذي بُني خصيصاً ليكون الجناح الرئيسي للمعرض العالمي، ولكنه فيما بعد تحول إلى رمز وطني ومعلم حضاري من أشهر وأعرق معالم العاصمة البلجيكية.

الإرادة والسلام

جاء تصميم نصب «الأتوميوم» متسقاً مع شعار معرض إكسبو 58 «عالم من أجل حياة أفضل للبشرية»، حيث كان يرمز إلى الإرادة الديمقراطية للحفاظ على السلام بين جميع دول العالم، والإيمان بالتقدم التقني والعلمي النافع للبشرية، والاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وصُمم الأتوميوم على أيدي المهندس المعماري البلجيكي، أندريه واتركين، وقد حرص على إخراجه في شكل هندسي مميز، حيث يتألف من تسع كرات بارزة مصنوعة من كريستال الحديد، ومترابطة مع بعضها البعض بشكل يجعلها تأخذ هيئة مجسم الذرة، وتتصل الكرات مع بعضها البعض عبر عدد من الأنابيب الضخمة التي تحتوي على سلالم متحركة وممرات وسلالم ثابتة، بحيث يتمكن الزوار من الانتقال من كرة لأخرى.

وكان من المخطط أن يصل ارتفاع الأتوميوم إلى 134 متراً، ولكن خُفض مستوى الارتفاع بنسبة 24% ليصل إلى 102 متر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، ويبلغ إجمالي الكتلة الكلية للنصب 2400 طن، وهو يمثل وحدة خلية الحديد المكعبة «مُكبرة 165 مليار مرة» ويرتكز الهيكل على 3 أعمدة، وقد ضم الأتوميوم وقت إنشائه المصاعد الأسرع في العالم.

ولم تكن السلطات البلجيكية آنذاك تنتوي الإبقاء على نصب الأتوميوم لما بعد معرض إكسبو 58، حيث كان من المخطط تفكيكه بعد انتهاء المعرض الدولي، ولكن النجاح والشهرة الواسعة التي حُظي بها من قبل زوار المعرض جعلت السلطات البلجيكية تقرر الإبقاء عليه.

42 مليون زائر

بحسب التقديرات الرسمية، استقبل معرض إكسبو 58 ما يقارب 42 مليون زائر، الأمر الذي جعله ثاني أكبر نسخة في معارض إكسبو الدولية بعد معرض إكسبو 1900 الذي أُقيم في العاصمة الفرنسية «باريس»، الذي استقبل ما يقارب 48 مليون زائر، ونصب الأتوميوم القبلة الأولى لزوار معرض إكسبو 58 الذي افتتح فعالياته بدعوة للسلام العالمي والتقدم الاجتماعي والاقتصادي أصدرها ملك بلجيكا الأسبق، بودوان الأول.

معلم سياحي

في سنوات لاحقة على معرض إكسبو 58، تحول الأتوميوم إلى واحد من أبرز المعالم السياحية في بلجيكا، والآن يمكن لزوار النصب الشهير زيارة المعرض الدائم المُقام داخل واحدة من الأجسام الكروية، ويروي هذا المعرض ملامح من تاريخ المعرض الدولي إكسبو 58، وتاريخ الأتوميوم ومراحل البناء. كما يوجد في أحد الأجسام الكروية الأخرى معرض غير دائم يتغير كل عام ويتناول مجالات مختلفة في كل مرة.

وتعد الكرة العلوية في الأتوميوم أهم مواقع النصب الشهير، حيث تمكن الزائر من الاستمتاع برؤية بانورامية للمدينة كلها من أعلى نقطة. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالمطعم الكائن على قمة الكرة العليا، الذي يتيح فرصة الغداء أو العشاء في منظر بانورامي رائع لمدينة بروكسل.