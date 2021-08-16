60 فعالية يومية في «إكسبو 2020».. إبداعات العالم على أرض الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - تامر عبد الحميد (أبوظبي)

الفنون تجمع الشعوب على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم وجنسياتهم، وهو ما يؤكده «إكسبو 2020» الذي يجمع إبداعات العالم على أرض الإمارات، عبر سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي ستبهر زوار وحضور الحدث الدولي المرتقب من خلال 60 فعالية يومية على مدى 182 يوماً، ضمن احتفالات واستعراضات وحفلات موسيقية وعروض الأوبرا، ستشهدها ساحات المعرض، والتي توفر تجارب مدهشة وملهمة على الصعيد الفني يقدمها فرق من مختلف أنحاء العالم ليكون «إكسبو 2020» بمثابة الحدث الأضخم والأكثر تنوعاً على الإطلاق.

فنون بصرية

للمرة الأولى في الإمارات والعالم العربي تتشابك أعمال كبار الفنانين المعاصرين، المحليين والعالميين، في إكسبو 2020 في سردية بصرية وحسية دافقة بالأفكار والصور البصرية، ترسخ الطابع الإبداعي لموقع إكسبو ومستقبله الحضري، حيث سيقوم فنانون محليون وعالميون بإبداع أعمال فنية معاصرة في الأماكن العامة تنسجم مع رؤية إكسبو 2020 في تواصل العقول وصنع المستقبل وتتناغم مع الخطة الطموحة التي تم تصميم موقع إكسبو 2020 دبي على أساسها، والتي تهدف للترحيب بالعالم أثناء انعقاد فعالياته، وليكون الموقع امتداداً عمرانياً مستقبلياً لمدينة دبي، وقد تولى المنسق الفني طارق أبو الفتوح تصميم البرنامج الذي يتضمن أعمالاً فنية معاصرة في الأماكن العامة من إبداع نخبة من الفنانين هم: أسماء بلحمر، أوليفر أليسون، حمرا عباس، خليل رباح، شيخة المزروع، عبدالله السعدي، عفراء الظاهري، منيرة القديري، نادية الكعبي لينك، هيجيو يانج وينكا شونيباري.

وكشف إكسبو 2020 عن أول عمل فني في موقعه الذي سوف يكون مساحة لا نظير له للإبداع والفن المعاصر، تجتمع فيه أعمال الفنانين من مختلف أنحاء العالم لتشكل نقاط جذب ومعالم رئيسية ومحورية في الفضاء العام تضفي على الموقع سمة معاصرة وحيوية، العمل الفني يحمل اسم «كميرا» للفنانة الكويتية منيرة القديري، ويشير الاسم إلى الأسطورة الإغريقية لكائن مكون من عدة أجزاء من حيوانات مختلفة، وهو منحوتة على شكل رأس حفار للبترول كبير الحجم ذي ألوان متغيرة ومشعة، حجم وألوان العمل تجعله يبدو كسفينة فضائية أو كائن مستقبلي هبط من الفضاء إلي الموقع وهو نتاج أبحاث الفنانة في الملامح الجمالية المشتركة بين البترول واللؤلؤ من حيث الألوان وصفات المادة وكذلك تأثير هذين العنصرين على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الخليج العربي وذلك في محاولة لتقديم تخيل فني للمستقبل من خلال النظر للماضي والحاضر.

عروض موسيقية وغنائية

أعلن «إكسبو 2020» عن إقامة عروض موسيقية وغنائية حية لعدد من نجوم الوطن العربي والعالم، تضم عازف البيانو والملحن الإيطالي الشهير لودوفيكو إناودي، والفرقة النيوزيلاندية سيكس سيكستي، وموسيقى أكابيلا الكرواتية، والفرقة الموسيقية إكسبو هاوس باند التي ستُمتع الضيوف يومياً بمقطوعاتها الموسيقية العالمية الرائعة، كما سيصحب «إكسبو 2020» الجماهير في جولة سريعة للتعرف إلى بعض أكثر الرقصات جاذبية في العالم، مع سرد قصص فريدة ومذهلة، بما في ذلك فن الباليه بأداء فرقة «بولشوي» الروسية، والعروض الراقصة «أفريكان سيركس» و«دانس إكسترافاغانزا» التي تقدمها فرقة الرقص «ساراكاسي أولستارز»، وفرقة الهيب هوب العالمية «ذا رويال فاميلي»، إلى جانب استعراضات معبرة تقدمها فرق استعراضية فلكلورية شهيرة من مختلف أنحاء العالم.

أوبرا الوصل.. محطة ثقافية

تمثل الأوبرا الإماراتية التي يقدمها «إكسبو 2020» محطة ثقافية بارزة في تاريخ دولة الإمارات، حيث ستروي أوبرا الوصل حكاية ألف سنة من الثقافة، وتصحب الجمهور في رحلة غنائية ساحرة، باللغة الإنجليزية، تتمحور حول الوحدة والتواصل، وسيتسنى للجمهور أن يشهد ذلك عبر فن سرد القصص، إلى جانب الاستمتاع بتجربة عروض الأداء الممتدة على مدى ساعتين بروح الوصل الحقيقية، وستضم أوبرا الوصل مواهب إماراتية وعالمية، وتُنظَّم بالتعاون مع أوبرا ويلز الوطنية، وسيجتمع فيها أكثر من 100 فنان وموسيقي، إلى جانب فريق إنتاج يضم 70 مهنياً، وكل هذا للاحتفاء بأفضل مواهب الأوبرا العالمية على الإطلاق.

مقطوعات بيتهوفن

يوفر «إكسبو 2020» فرصة الاستمتاع إلى موسيقى مستوحاة من مقطوعات بيتهوفن الشهيرة تعزفها فرقة من الروبوتات ضمن فعاليات الجناح الألماني.

حفلة الشارع.. إيقاع عالمي

تحت شعار «إيقاع يحرّك العالم ويربط أرجاءه»، سيقام يومياً حفلة عفوية في الشارع تحت عنوان «حفلة في الشارع»، وسط حاويات شحن من جميع أنحاء العالم، سيستمتع زوار «إكسبو 2020» من خلالها بمشاهد وأصوات من بلدان مختلفة، والتعرّف على ثقافاتها من خلال فنونها.

طاقة إيجابية

شعور لا يُضاهى بالطاقة الإيجابية المستمدة من فنانيّ الأداء الذين سيحيون الأجواء بعروض ترفيهية في شوارع تضج بالموسيقى والرقص لجميع الفئات العمرية والخلفيات الثقافية، ضمن العديد من البرامج الموسيقية منها «ليالي الجلسات» و«موسيقى في الحديقة»، حيث سيقدمون استعراضات واحتفالات شعبية من مختلف البدان، منها الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والمغرب وفرنسا وأنجولا وماليزيا وأوغندا والسنغال.

افتتاح يحبس الأنفاس

ضمن أضخم حدث ينظم للمرة الأولى في تاريخه ببلد عربي، يتيح «إكسبو 2020»، لجمهوره وزواره فرصة حضور حفله الافتتاحي المرتقب في 30 سبتمبر المقبل، الذي يشكل تتويجاً يحبس الأنفاس لما يقرب من 10 سنوات من التخطيط والإعداد لإكسبو 2020، وسيتضمن الحفل عروضاً مرئية مبهرة وأخرى أدائية عالمية المستوى، وسيقام في ساحة الوصل، التحفة المعمارية التي تضم أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة.

أوركسترا الفردوس.. إبداع نسائي

أورسكترا الفردوس هي الفرقة النسائية الرائدة التي يقودها الموسيقار الحائز على جائزتَي أوسكار «إيه آر رحمان»، الذي سيقدم عروضاً من العالم في «إكسبو 2020»، وسيعمل الأوركسترا الخاص بإكسبو تحت قيادة وإشراف المؤلف الموسيقي وكاتب الأشعار الغنائية إيه آر رحمان، الذي سيتولى وضع الموسيقى للعرض الافتتاحي للأوركسترا، الذي سيضم فريقه عشرات من العازفات اللواتي سيستعرضن مواهبهن أمام جمهور العالم.