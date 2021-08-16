كيف يسمع البرازيليون موسيقاهم الشعبية؟

ابوظبي - سيف اليزيد - نوف الموسى (دبي)

لكل ثقافة في العالم، طريقتها في الاستماع إلى الموسيقى، إلا البرازيليون، فهم يبتكرون في كل تجربة موسيقية، حالة استماع جديدة، تنبئ بطريقة مغايرة في فهم الإيقاع، وقراءة الصوت، وإنتاج المعنى، لذا فإن السؤال حول كيف يسمع البرازيليون الذين تشارك دولتهم بجناح مميز في إكسبو دبي، الموسيقى، هدفه الارتحال إلى عمق الثقافة الموسيقية الشعبية، وتفاصيل تشكلها في أكثر الدول الجامعة للتأثيرات الموسيقية المتعددة، والتي تكاد توصف ظاهرياً بأنها غير متجانسة، في شرق ووسط قارة أميركا الجنوبية، إلا أنها استطاعت رغم تضمنها لمجموعات عرقية مختلفة، سواء من موسيقى السكان الأصلين، الممزوجة بتأثير الموسيقى الأوروبية نتاج الاستعمار البرتغالي، وصولاً إلى الموسيقى الأفريقية، التي حضرت نتاج الاستعمار قسراً إلى البرازيل، إلى تشكيل تجانس وتناغم لافت حتى هذه اللحظة، التي لم تتوقف فيها التساؤلات النقدية، حول السياق التاريخي والاجتماعي التي قامت عليه الموسيقى البرازيلية التي بدأت منذ عام 1500، ولكنها تدرس ضمن المنهاج العلمي كانطلاقة منذ عام 1850، وذلك لعدم توفر المستندات الكافية للفترة السابقة.

في أغلب الدراسات البحثية، تبرز ملاحظة أساسية لدراسة المرجعية الموسيقية للبرازيل، بأنها «لا تخلو من العنف»، نتاج الإبادة التي تعرض لها السكان الأصليون، على أيدي المستعمرين، وبالتالي تلاشي مساحة ثقافية ودينية واجتماعية واسعة، بالمقابل كيف أن نقل الأفارقة إلى المستعمرات البرتغالية للعمل في مزارع البن، محملين بتقاليدهم في الأغاني والرقص، وما يعرف الآن بـ «الأفرو-برازيلية»، بتأسيس لروح «السامبا» التي تعد بمثابة موسيقى وطنية تعكس الهوية البرازيلية وبالأخص في حفلات الكرنفال الشهيرة، سبقها نشوء موسيقى «Choro» البرازيلية، وجميعها ظهرت بقوة بعد قانون إلغاء العبودية في عام 1888.

«كل شيء كان مقدساً في البداية، وقد كانت الموسيقى علاجاً روحانياً»، حديث للمخرج وصانع الأفلام الفرنسي فنسنت مون، أثناء عمله على مشروعه «هيبريدوز»، يبحث من خلاله عن الروحانيات بما يسميه «الإثنوغرافيا التجريبية» في بلد مثل «البرازيل» عبر موسيقاها، في محاولة لتهجين كل هذه الأنواع الموسيقية المختلفة لاستعادة تعقيد محدد، أي استخدام الدراسة المنهجية من خلال حالة تأملية تساهم في فهم الحياة الاجتماعية للبشر، عبر تسجيل السلوك الملاحظ ووصف علاقة الرموز الثقافية ومعانيها، موضحاً فنسنت مون أنه كان يبحث عن الهدف من تسجيل تلك المشروعات، ونحن نعيش عصراً مشبعاً بالصور، قائلاً: «فعلياً، ما الهدف من ذلك؟ أين نذهب بذلك؟ كان بحثي متعلقاً بالموسيقى في الأفلام، ووجدته أمراً مهماً، لأنها الطريقة التي ستجعل الناس ينظرون بطريقة مختلفة لثقافتهم ووطنهم، سيفكرون فيها بشكل مختلف، قد تكون طريقة نحافظ من خلالها على التنوع».

ما يعود بنا إلى موسيقى «أكسي/ Axé» البرازيلية مثلاً، التي نشأت في سلفادور، مدينة «باهيا»، والتي تعني الروح أو النور، والموجودة في ديانة «كاندومبلي»، وهي ديانة برازيلية ذات أصول أفريقية، استقت الديانة معتقداتها من شعب اليوروبا والفون والبانتو، والتي جُلبت من غرب ووسط أفريقيا من قبل الأسرى المستعبدين لدى الاستعمار البرتغالي، وكيف استوعبت التقليد الشفهي من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، حيث إنها ديانة لا تحتوي على نصوص مقدسة، بل إن الموسيقى والرقص جزء من احتفالاتها الدينية، إذاً التماهي الساحر الذي يحصل للموسيقى على أرض البرازيل، في أنها تعيش حالات المقاومة والانسجام في الآن ذاته، تعبر عن نفسها، وفي الوقت نفسه فهي تقاوم الآخر من خلال قبوله والتداخل مع موسيقاه، تستمد الموسيقى الشعبية البرازيلية قوتها من الآخر المختلف لتتطور، وكذلك الأدب، مثلما وصف الروائي البرازيلي جورجي أمادو موت شخصيته الرئيسية «كينكاس»، الذي انتشر في شوارع مدينة «باهيا»، في رواية «ميتتان لرجل واحد»: «في خليج «إيمانجا» الساحر لم يستطع البحارة السمر، الذين لوحت الشمس أجسادهم أن يكتموا دهشتهم ولا خيبة أملهم من ميتة كينكاس هذه»، يقصد بـ «إيمانجا» هي إلهة الماء المالح حسب المعتقدات الدينية الأفرو-برازيلية.

شواطئ كوباكابانا

شواطئ حيّ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، يشار إليها أنها المكان الذي انطلقت منه أنغام موسيقى «البوسا نوفا»، وتحديداً شاطئ فندق كوباكابانا، الذي يتهافت عليه السكان المحليون، والزوار لجمالية رماله، وكونه يوحي بالحياة البرازيلية ونشاط الناس عبر ارتداد المطاعم التقليدية، وممارسة أنواع مختلفة من الأنشطة اليومية والترفيهية، مقدماً المكان الشكل الحقيقي القريب من الحياة البرازيلية، وسمات سكانها. تعرضت موسيقى «البوسا نوفا»، للعديد من الانتقادات وقتها، كونها لا تعكس الحياة الفعلية للكثير من الفئات المجتمعية في البرازيل التي تعاني من إشكاليات حقوقية وأزمات مجتمعية وسياسية، وإحدى أبرز الإشكاليات التي أثرت على موسيقى «البوسا نوفا»، بشكل فعلي، هي عملية الانقلاب العسكري في البرازيل في عام 1964، فبعد أن كان يتحدث الفنانون عن الشواطئ وجمالها.

وعالمياً، صدور ألبوم «جاز سامبا» لعازف الجاز الأميركي ستان جيتز وعازف الجاز والملحن الأميركي البرازيلي تشارلي بيرد في عام 1962، إشارة إلى بداية الاهتمام الكبير لموسيقى «بوسا نوفا» في أميركا، حيث تعرف عليها العازف ستان جيتز لأول مره خلال جولة في البرازيل في عام 1961. وبالانتقال إلى مرحلة ما بعد «البوسا نوفا»، نصل إلى «MPB»، ويقصد بها «موسيقى شعبية برازيلية».

الأنواع الموسيقية

هناك الكثير من الأنواع الموسيقية البرازيلية، منها «فورو» و«سيرتينيجو» و«ماراكاتو» و«إمبولادا» و«فونك» «كاريوكا» و«تروبيكاليا» و«تشورو»، إلا أن موسيقى «بوسا نوفا» تعد من بين الأشهر، ويُرجع الباحثون أن أحد أبرز الأسباب لذلك هو أن لها أغنيات كتبت باللغة الإنجليزية، منحها انتشاراً واسعاً في مختلف دول العالم، منها الولايات المتحدة الأميركية، وبالنظر إلى الـ «بوسا نوفا»، فإنها تمتلك شاعرية خلابة، تعتبر حركة موسيقية نشأت في عام 1959، في ريو دي جانيرو، استطاعات إحداث المزيج بين آلة الجيتار والبيانو والآلات الأفريقية، وكذلك تنوع سواء على مستوى اختيار الكلمات، أو الملودي الخاص فيها، ممثلاً وعياً اجتماعياً جديداً بين موسيقى «بوسا نوفا»، وتم استخراج إيقاعها من السامبا التقليدية، أحد أبرز فنانيها وملحنيها «جؤاو جيلبيرتو»، و«فينيسيوس دجي مورايز»، و«أنطونيو كاهلوز جوبيم»، من قدموا أغنية «The Girl From Ipanema» الشهيرة جداً على مستوى البرازيل ومحبي البوسا نوفا في العالم.

أنماط السامبا

هناك عدة أنماط بداخل موسيقى السامبا، «سامبا إنريدو»، «باجود»، «باريدو ألتو»، «سامبا دي بريك»، «سامبا كانكاو»، «سامبا دي رودا»، والأسلوب الأكثر انتشاراً هو «السامبا من ريو دي جانيرو»، أو «السامبا كاريوكا»، التي تم إنشاؤها في نهاية العشرينيات من القرن الماضي، ويعد آري باروسو، مواليد 1903 من أبرز الملحنين والمغنين الأكثر شعبية من قدموا مساهمات لموسيقى السامبا في البرازيل.

الإيقاعات الأفريقية

تحدث عازف البيانو والملحن هنريك ايزنمان، كيف أنه بعد إلغاء العبودية في البرازيل، تحرر الكثير من الناس، ولعدم تخصيص وظائف لهم وبيوت يعيشون فيها، انتقلوا للمدينة، وبدأوا بالتواصل مع الموسيقى الأوروبية ذات الطابع الفردي، التي كانت محصورة في صالات النخبة من الطبقات العليا، ومزجوها بالإيقاعات الأفريقية، من مثل آلة البيانو، التي استطاعت الطبقة المتوسطة في ريو دي جانيرو، بإضفاء حس شعبي وجماعي لها، معلنين بذلك أن تكون الموسيقى للجميع، وإنتاج ميلودي خطف قلوب العالم، بدأ بموسيقى «Choro»، حيث لاقت بعدها موسيقى «السامبا» معارضة كبيرة، في البداية، كونها تعكس موسيقى طبقة اجتماعية أدنى، إلا أن شهرتها الكبيرة، جعلت الرافضين لها يتقبلونها كموسيقى وطنية، وهو تحول «سوسيولوچي»، ظهر مع الكثير من الفنون من مثل «الجاز» و«الهب هوب»، وذكر هنريك ايزنمان، أنه في الكرنفال البرازيلي يرتدي الجميع أقنعة وجه، وهو مؤشر للتمازج والتداخل، حيث لم تعد هويتك وطبقتك الاجتماعية مهمة، والجميع يتشاركون اللحظة الاحتفالية.

شعراء الهارموني

في وصف بديع للمغنية البرازيلية مونيكا فاسكونسيلوس، قالت إنها تعتبر الموسيقيين في عالم «البوسا نوفا» شعراء الهارموني، وقد يستشعر المستمع هذا البعد في أغنية بعنوان «Insensatez»، ألف الموسيقى كل من «أنطونيو كاهلوز جوبيم»، و«فينيسيوس دجي مورايز»، يقول فيها: «أذهب يا قلبي، أطلب المغفرة، المغفرة العاطفية، أذهب لأن من لا يطلب المغفرة، لا يغفر له أبداً»، فيها تشكل الموسيقى حالة استثنائية، كل آلة موسيقية يختلف موقعها التعبيري في عمق المقطوعة، لكنها تشكل انسجاماً مذهلاً، أنت تدخل في المقطوعة كغريب، وتخرج منها بإحساس كامل لمكان المقطوعة وثقافتها المتعددة، هم فعلياً يتحدثون عن الجمال دونما خوف، من جّل التناقض الذي قد يشكله الجمال في قدرته على استيعاب الأضداد، والهارموني هو الجسر بين كل ضفة نغمية وأخرى. يُعرف الموسيقي «أنطونيو كاهلوز جوبيم» أنه كان محباً للموسيقى الكلاسيكية، وبالأخص مقطوعات «شوبان»، وقد يتلمس المستمع ذلك في ضمن جوقة مؤلفاته الموسيقية، التي كان يكتبها في طقوس تتضمن مع تواصل مستمر مع الطبيعة الأم، لإبراز جمالياتها وتنوعها اللانهائي.