«إكسبو» ملتقى الأذكياء

ابوظبي - سيف اليزيد - رضا سليم (دبي)

يجمع معرض إكسبو 2020 أذكياء العالم تحت مظلة الإمارات، من خلال استضافة بطولة العالم لشطرنج المدارس، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة ضمن فعاليات المعرض، وذلك بمركز دبي للمعارض داخل موقع الحدث خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 16 ديسمبر المقبلين، وهي الفعالية الأهم في برنامج الاتحاد الدولي للعبة، وتعِد بمنافسة حافلة بالتشويق لمحبي اللعبة والجمهور بشكل عام، حيث تتجه أنظار الملايين في العالم لمتابعة لعبة الأذكياء والتي لها قاعدة شعبية كبيرة.

وتقام سلسلة من الفعاليات الشطرنجية على هامش البطولة، ومن ضمنها مباريات استعراضية وظهور لأبطال سابقين ومشاهير من محبي الشطرنج، ويستضيف جناح إسبانيا في المعرض بطولة العالم الافتراضية للشطرنج للمدارس، بهدف دعم القوة التعليمية للشطرنج، تحت شعار «نحن عائلة واحدة»، وهو شعار الاتحاد الدولي للعبة.

ويشهد المعرض مواجهة بين النرويجي ماغنوس كارلسن، بطل العالم الحالي، الذي سيدافع عن لقبه ضد الروسي يان نيبومنياشي الفائز بدورة المرشحين التي أقيمت في إيكاترنبرج الروسية، وسيتنافس اللاعبان على جائزة قدرها مليونا يورو «9 ملايين درهم».

ويُحسم لقب أفضل لاعب شطرنج في العالم في مواجهة من 14 مباراة بين اللاعبَين المشاركَين في النهائيات، وستُبَث المباراة في مختلف أنحاء العالم بتعليق مباشر، لتصل إلى ملايين المشاهدين في العالم.

وتأتي بطولة العالم للشطرنج لتكون جزءاً مهماً من المعرض الذي يضم أكثر من 200 دولة ومنظمة مشاركة وملايين الزوار، وسيكون أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لاستعراض أفضل ما لدى البشر من إبداعات، وابتكارات، وبراعة، ومع تنظيم ما يصل إلى 60 فعالية حية يومياً على مدى 182 يوماً، سيقدم المعرض تجارب ترفيهية وملهمة لا تُفوَت ولا تُنسى للزوار من مختلف أنحاء العالم.

وقال أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج: بطولة العالم للشطرنج حدث استثنائي، ونفخر بتعاوننا مع إكسبو 2020 لنقدم تجربة تحبس الأنفاس، ليس فقط لعشاق الشطرنج ومحبيه، بل للجمهور بشكل عام.

وأضاف: منذ البطولة الدولية الأولى، التي أُقيمت في لندن في عام 1851 ضمن النسخة الأولى من إكسبو الدولي التي حملت اسم «المعرض العظيم»، ارتبط إكسبو بشكل وثيق بالفعاليات التي تستعرض تقدم العقل البشري، وستكون مباراة هذا العام استثنائية وأعتقد أنها ستكون فعالية لا تُنسى لسنوات كثيرة مقبلة.

165 فريقاًً

الجناح الإسباني في إكسبو 2020 أطلق معرض بطولة العالم لشطرنج المدارس على الإنترنت، وتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المختلفة، ويوجد حالياً 165 فريقًا مسجلاً من نحو 40 دولة، ويتأهل للمرحلة النهائية أفضل 12 فريقاً في العالم. وتجمع البطولة بين أساتذة الشطرنج الكبار في العالم من روسيا والصين والهند ودول أخرى ذات تقاليد طويلة في لعب الشطرنج مثل الولايات المتحدة الأميركية، وأرمينيا، وفرنسا، وإسبانيا للتنافس مع أولئك الذين هم فقط بدأت للتو في عالم الشطرنج الدولي مثل هايتي أو نيجيريا، ودول أخرى في جميع أنحاء القارات الخمس، والهدف هو الجمع بين أفضل العقول وكسر الحواجز واستغلال اللغة العالمية للشطرنج تحت شعار «نحن عائلة واحدة».

نجم الروك يظهر في المعرض

يعرف النرويجي ماغنوس كارلسن، بطل العالم الحالي والذي سيظهر في أكسبو 2020 باسم «نجم الروك أند رول» في عالم الشطرنج، ولد ماغنوس في تونسبرج بالنرويج عام 1990، وهو نجل استشاري لتكنولوجيا المعلومات ومهندس كيميائي، وأظهر ذكاءً كبيراً منذ سن مبكرة في سن الثانية، حيث كان يمكنه إكمال الألغاز من 50 قطعة، وفي سن الرابعة يمكنه بناء مجموعات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً، وقرر ماغنوس الاتجاه إلى لعبة الأذكياء، ولم يكن يدري أنه سيصل إلى قمة العالم. يعد عام 2013 محطة مهمة في حياته، حيث تغلب على حامل اللقب فيسواناثان أناند في بطولة العالم للشطرنج، ليصبح بطل العالم هو اللقب الذي دافع عنه بنجاح في جميع البطولات منذ ذلك الحين، وفي عام 2014 فاز أيضاً ببطولة العالم للشطرنج السريع وبطولة العالم الخاطفة ليصبح أول لاعب يحمل جميع الألقاب الثلاثة في وقت واحد.

الشارقة في النهائيات

تأهل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إلى المرحلة الثالثة، وهي الدور نصف النهائي من بطولة العالم للمدارس بعد النجاح الذي حققه لاعبوه خلال تصفيات المرحلتين الأولى والثانية، وتمكنهم من تحقيق المركز الثاني في مجموعتهم، وتعتبر البطولة واحدة من أقوى المنافسات العالمية عبر الإنترنت على مستوى الناشئين، حيث ضمت 300 فريق من مختلف أنحاء العالم، وبهذا يكون اللاعبون على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى المرحلة النهائية التي ستجرى خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

جولة جارسيا

قام ليونتكسو جارسيا مستشار لجنة التعليم في الاتحاد الدولي للشطرنج ومسؤول الجناح الإسباني للشطرنج في إكسبو 2020 دبي ومدير بطولة العالم للمدارس بجولة في عدد من أندية الشطرنج بالدولة، حيث شرح هدف الاتحاد الإسباني من الاستفادة من تنظيم هذه البطولة في هذا التجمع الضخم وحرصه على تقديم تجربة الاتحاد الرائدة في إدخال الشطرنج للمدارس بشكل تعليمي كإحدى أدوات التعليم، وليس فقط لممارسة رياضة الشطرنج بالمدارس، كما قام بمناقشة أفكار عدة لدراسة إمكانية تعاون مع الأندية الشطرنجية.

1500 عام

يعود تاريخ الشطرنج إلى أكثر من 1500 سنة، ومن المتوقع أن لاعبي الشطرنج مئاتُ الملايين من مختلف أنحاء العالم، ومن بينهم أطفال، وتفيد التقارير بأن لعبة الشطرنج ازدادت شعبيتها وأصبحت من الألعاب المفضلة لتمضية الوقت في فترات الإغلاق العالمي بسبب أزمة «كوفيد- 19»، وأيضاً نتيجة نجاح مسلسل «ذا كوينز جامبيت» من إنتاج شركة «نتفليكس» المتمحور حول الشطرنج.