«الداخلية» تحقق إنجازاً جديداً في تقييم المراكز

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حققت وزارة الداخلية إنجازاً جديداً في نتائج تقييم مراكز الخدمة وفق «نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات» في دورته الرابعة الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحصول مركز خدمات المرور والترخيص في الفجيرة على أعلى تصنيف وهو «6» نجوم للمرة الأولى منذ تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات ضمن التقييم الذي شمل 69 مركز خدمة حكومياً.

كما حصلت 7 مراكز تابعة للوزارة على تصنيف 5 نجوم، وهي: مركز خدمات المرور والترخيص في كل من الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، ومركز شرطة النعيمية الشامل ومركز شرطة الحميدية الشامل، ومركز شرطة المدينة الشامل في عجمان، ومركز خدمات الحماية المدنية والسلامة في أم القيوين.

ويهدف نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية ورفعها إلى المستويات العالمية.

وقال العميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية، إن حصول هذه المراكز على هذه النتائج المشرفة جاء بفضل دعم واهتمام ومتابعة من قبل سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتوفير جميع محفزات تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور على نحو يتطابق مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووفق استراتيجية حكومة الإمارات الرامية لتعزيز الخدمات المقدمة.