دعوة خريجي «مليون مبرمج» للمشاركة بـ «المليون دولار»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بدء استقبال طلبات المشاركة في تحدي «مليون مبرمج عربي»، الذي يتيح لخريجي المبادرة من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة بأفكارهم المبتكرة والتنافس للفوز بجوائز تتجاوز قيمتها مليون دولار. ويمكن لخريجي المبادرة إرسال مشاريعهم القائمة على تقنيات وتطبيقات البرمجة التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في المبادرة الأكبر من نوعها في المنطقة عبر الموقع الإلكتروني: (arabcoders.ae) حتى 30 أكتوبر 2021، ويشترط في المشاركات، سواء كانت مواقع إلكترونية أو تطبيقات ذكية، أن تكون جاهزة للاستخدام بالكامل.

وستعمل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبرات الوطنية والعالمية في مختلف مجالات البرمجة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، على تقييم المشاريع المشاركة واختيار أفضل 20 مشروعاً للتأهل إلى المرحلة النهائية للتنافس في الجائزة الأولى بقيمة مليون دولار. وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة «مليون مبرمج عربي» نجحت في تحقيق هدفها بتمكين أكثر من مليون شاب وشابة من مختلف أنحاء العالم بمهارات لغة المستقبل، وإعداد المبرمجين لأسواق العمل وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تكنولوجية.