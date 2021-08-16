شراكة بين «إسعاد» و«الإمارات للضيافة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، اتفاقية شراكة مع «أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة» في إمارة دبي، تقدم بموجبها الأكاديمية وبشكل حصري لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى منحاً دراسية تصل إلى 70% على برامج البكالوريوس وبرامج الماجستير في إدارة الأعمال، تخصص «إدارة الضيافة الدولية».

وقال زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد: إن اتفاقية الشراكة مع «أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة»، تنص على أن يحصل حاملو بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى على منح دراسية حصرية.