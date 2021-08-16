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الامارات | «طرق دبي» تفوز بجائزة السلامة الدولية

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفردت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالحصول على جائزة (أفضل فريق)، ضمن جوائز السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني لعام 2021، حيث تم تتويجها باللقب من بين 292 مؤسسة عالمية تمثل مختلف القارات والدول، ليصبح فريق الهيئة الوحيد المتوّج بلقب (أفضل فريق).

وتم الحصول على تقييم امتياز في جائزة السلامة الدولية من مجلس السلامة البريطاني تقديراً لالتزام الهيئة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين ومقار العمل خلال عام 2020، وبالتالي أصبحت الهيئة واحدة من بين 86 مؤسسة تحصل على مرتبة الامتياز في جوائز السلامة الدولية 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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