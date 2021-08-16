الامارات | «دبي للمستقبل» و«بالموود» تحتفيان بإبداعات 50 مصمماً إماراتياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للمستقبل» و«بالموود» تحتفيان بإبداعات 50 مصمماً إماراتياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت «مؤسسة دبي للمستقبل» و«بالموود» بإبداعات 50 مصمماً إماراتياً شاباً من دبي تراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً من خلال إصدار دليل خاص يستعرض إبداعاتهم التصميمية في خمسة مجالات رئيسة تركز على التصمـيم الغرافيكي، وتصميم المساحات، وإدارة التصميم، والوسائط المتعددة، وتصميم واجهة المستخدم.

ويهدف دليل «50 مصمماً من دبي» إلى إتاحة الفرصة أمام المواهب الوطنية الشابة لإبراز قدراتها ومهاراتها وأفكارها الإبداعية، ويوفر لها فرصاً للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في مجال التصميم الإبداعي، بما يعزز مساهمتهم في تعزيز ريادة دبي واحدة من أفضل الوجهات العالمية للإبداع والابتكار.

ويتضمن الدليل لمحة موجزة عن تخصصات المصممين وأسلوبهم التصميمي الخاص بهم، إضافة إلى معلومات الاتصال المباشر بهم عبر مواقعهم الإلكترونية الشخصية، والبريد الإلكتروني، والهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عبدالعزيز الجزيري أهمية احتضان الكفاءات الوطنية الشابة، وتوفير منصات داعمة تشجعها على تطوير قدراتها التصميمية واكتساب مهارات جديدة تلبي الحاجة المتنامية لأفكار إبداعية جديدة وقادرة على المساهمة بشكل فاعل في رسم تصورات مبتكرة ترتقي بالمشهد الإبداعي في دبي ودولة الإمارات.

من جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بالموود»، أمل بن شبيب، أن هذه المبادرة تهدف بشكل رئيس إلى تشجيع الإبداع والمواهب الابتكارية لدى الكوادر الشابة في دولة الإمارات، وإبراز أهمية مهارات التصميم التي تشكل أداة رئيسة لتحويل الأفكار والرؤى المتفردة إلى مشروعات نوعية ومتكاملة.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار جهود مؤسسة دبي للمستقبل لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار لدى الكوادر الوطنية الشابة، وتشجيعهم على التفكير الابتكاري، وتطوير خبراتهم العملية، ودعم مختلف المبادرات والمشروعات الوطنية، وتكريم إنجازات الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة. يمكن الاطلاع على دليل «50 مصمماً من دبي» عبر زيارة الرابط الإلكتروني:

https://www.dubaifuture.ae/insights/passion-for-design-at-the-heart-of-dubai/

مواهب وطنية

يستعرض دليل إبداعات التصميم أبرز البيانات والمعلومات الخاصة لـ21 مصمماً متخصصاً في فئة التصميم الغرافيكي، و13 مصمماً في فئة تصميم المساحات، وخمسة مصممين في مجال إدارة التصميم، و10 مواهب متميزة في فئة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى مصممة متخصصة واحدة في مجال تصميم واجهة المستخدم.

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