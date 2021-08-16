الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مراقبة

طالبت متسوّقة الجهات المعنية بتطبيقات التسوق، بمراقبة مدى التزام الأخيرة بتحديث قائمة أسعارها، حيث فوجئت بعد قيامها بعملية شراء سلع غذائية بواسطة أحد التطبيقات بأسعار مختلفة لم تكن موجودة على التطبيق، ليتبين لها لاحقاً تغييرها دون تحديثها.

تجاوب

أثنت متعاملة على التجاوب السريع، الذي أبدته خدمة المتعاملين الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي مع شكواها المتعلقة بقلة تدفق المياه الخاصة بحديقة منزلها، والتي أثرت على الأشجار فيها، حيث حضرت على الفور فرقة خاصة وقامت بحل المشكلة في دقائق.

استفسارات

أثنت مستخدمة لتطبيق هيئة الصحة بدبي، على خدمة الدردشة مع موظف، والخاصة بالإجابة عن الاستفسارات، إذ أكدت سرعة الرد على الأسئلة، وتقديم الشرح الوافي لضمان وصول المعلومة بيسر وسهولة.

عمال

جدد متسوقون شكواهم المستمرة من عمال تنظيف السيارات في المواقف الخاصة بمراكز التسوّق، خصوصاً أنهم يقومون بتوجيههم أثناء عملية إيقاف مركباتهم، ما يسبب إرباكاً كبيراً لهم قد يؤدي إلى التسبب في حوادث.

ماكينة

جدد متسوقون في منافذ بيع «أسواق» فرع ند الشبا 4، طلبهم بإعادة ماكينة الصراف الآلي التي تمت إزالتها منذ ما يقارب العامين، حيث يضطرون إلى التوجه لمنافذ بيع أخرى للقيام بعملية السحب، ما يكبدهم وقتاً وجهداً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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