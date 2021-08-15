محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيساً لمجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران، وفقاً لما جاء على الموقع الإلكتروني للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

كما ضم القرار تعيين إيلينا سورليني عضواً في مجلس الإدارة.

هذا ويضم مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران أيضاً كلاً من سعادة هشام خالد ملك وسعادة مسعود محمد محمود وجاسم حسين ثابت ومنصور محمد الملا وجاكوب كالكمان.