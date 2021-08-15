الامارات | محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين محمد علي الشرفاء رئيساً لمجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين محمد علي الشرفاء رئيساً لمجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قراراً بتعيين محمد علي الشرفاء رئيساً لمجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران، وإيلينا سورليني عضواً في مجلس الإدارة، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

هذا ويضم مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد للطيران أيضاً كلاً من هشام خالد ملك ومسعود محمد محمود وجاسم حسين ثابت ومنصور محمد الملا وجاكوب كالكمان.

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