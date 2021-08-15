الامارات | بلدية الشارقة توفر مماشٍ وأرضيات مطاطية في عدد من الحدائق

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة توفر مماشٍ وأرضيات مطاطية في عدد من الحدائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية مدينة الشارقة مماشي وأرضيات مطاطية في حدائق القرائن 3-4- 5 والنهدة والصفيا والنوف 1وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باتباع نمط حياة صحي وتوفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة وتماشياً مع استراتيجيتها في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.

وأكدت مدير إدارة المرافق والمشاريع المهندسة سوسن بطي بن حديد أن البلدية تحرص على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في توفير البيئة المناسبة لممارسة الرياضة وتوفير خدمات ذات جودة عالية للقاطنين والزوار كما تحرص على جعل حدائق المدينة مقصداً لممارسة الرياضة وقضاء أوقات ممتعة توافقا مع استراتيجيتها في تعزيز الجذب السياحي والاستثماري والسكني فما توفره من خدمات يساهم في جعل الإمارة الباسمة مكاناً جاذباً تتحقق به رفاهية العيش.

وأوضحت أن البلدية نفذت ممشى مطاطيا في حديقة القرائن 4 بطول 1106 أمتار وآخر في حديقة القرائن 5 بطول 1040 مترا حيث تم الاعتماد على مجموعة من المعايير الفنية عند التنفيذ شملت مطابقة المواد المستخدمة للمعايير والمواصفات العالمية المعتمدة والمرونة الكافية لتأمين سهولة الحركة وعدم تعرض المماشي لتغيّر لونها بسبب الظروف الجوية أو كثرة الاستخدام وعدم انبعاث أية روائح منها أو غازات مضرة بالبيئة والمستخدمين.

وأشارت إلى أن البلدية قامت بتغطية منطقة ألعاب الأطفال في حديقة القرائن 3 بالأرضيات المطاطية على مساحة 535 مترا مربعا وحديقة النهدة على مساحة 960 مترا مربعا وحديقة الصفيا على مساحة 870 مترا مربعا وحديقة النوف1 على مساحة 875 مترا مربعا تماشياً مع جهودها في توفير عوامل الأمان والسلامة بكافة مرافقها وحماية الأطفال خلال ممارسة اللعب.

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