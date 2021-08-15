الامارات | توسيع نطاق "استجابة" لتوفير معلومات عن "كورونا" في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن توسيع نطاق "استجابة" لتوفير معلومات عن "كورونا" في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي توسيع نطاق مركز اتصال "استجابة" لتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالجائحة في الإمارة من خلال قناة اتصال موحدة ومخصصة، تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

ويتوفر مركز اتصال "استجابة" على الرقم المجاني 8001717 ومن خارج دولة الإمارات على الرقم 9718001717+ للرد على أي استفسارات متعلقة بـفحوصات ولقاحات كوفيد-19، وإجراءات الحجر والعزل الصحي في الإمارة، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي.

وتشمل خدمات "استجابة" الرد على الاستفسارات المتعلقة بقرارات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، وإجراءات دخول الإمارة والدخول الآمن للأماكن العامة، بالإضافة إلى كافة الاستفسارات عن تطبيق الحصن لجميع المستخدمين في دولة الإمارات.

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