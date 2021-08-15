«تنمية المجتمع» تواصل فعاليات المنصة المجتمعية الصيفية

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

تواصل وزارة تنمية المجتمع فعاليات المنصة المجتمعية الصيفية التي أطلقتها الوزارة في دورتها الثانية هذا العام بعنوان «صيفنا متعافي»، والتي تستمر حتى 26 أغسطس الجاري، وتتضمن مجموعة من المحاور والبرامج والمبادرات والفعاليات الميدانية والافتراضية «عن بُعد»، حيث تأتي في سياق الالتزام بتوجهات واستراتيجية دولة الإمارات ضمن خططها في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد- 19».

وتأتي فعاليات المنصة بالتعاون مع الوزارة و9 جهات أخرى على مستوى الدولة، تمثل الوزارات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، في تنظيم فعاليات المنصة بما يعكس رؤية الوزارة المتمثلة في (أسرة مستقرة ومجتمع متلاحم).

وتوفر المنصة المجتمعية 60 برنامجاً تدريبياً وورشاً تفاعلية ميدانية وافتراضية موجهة لمختلف الفئات العمرية، إضافة لمجموعة مبادرات والتي يجري تنفيذها «عن بُعد» وميدانياً، ما يفتح المجال لمشاركة واسعة من أفراد المجتمع.

وتتضمن المنصة 5 محاور رئيسية وهي التطوير المهني، والزراعة والثقافة والترفية والأسرة والصحة البدنية، كما تم تنظيم عدة ورش تدريبية، منها ورشة الصحة الإنجابية، وفي كل بيت مسعف ومهارات التعامل مع كبار المواطنين، بالإضافة إلى محور الزراعة للأطفال من عمر 6 سنوات فما فوق وجميع أفراد المجتمع.

أما محور التطوير المهني، فهو يتضمن برنامج التوستماسترز (مهارات العرض والتقديم) والذي يتضمن تدريباً عملياً على مهارات العرض والتقديم والتمكين من العرض بثقة وبصورة فاعلة، والعمل على توظيف الصوت والجسد والمسرح ومادة العرض والتقييم وأسلوب الحوار، وهو يستهدف الأبناء من عمر 13 إلى 17 عاماً، ويستمر حتى 26 أغسطس بواقع 15 حلقة تعليمية يجري تنفيذها كل أحد وثلاثاء وخميس من الرابعة حتى السادسة عصراً.

وتهدف المنصة المجتمعية الصيفية إلى استثمار أوقات الفراغ خلال فترة الإجازة الصيفية، وتحفز مشاركة الأسرة في البرامج والفعاليات، خصوصاً أن برامج المنصة الصيفية تخاطب جميع الفئات، لاسيما الأطفال، وتتيح لكل أسرة الاختيار من بين مجموعة من المشاريع والمبادرات، لعل في مقدمتها برامج ومشاريع محور الزراعة الذي عادة ما يحظى بإقبال مجتمعي ويدعم إشراك الكثير من الأسر وأفرادها المهتمين بالزراعة المنزلية والزراعة بشكل عام، ويمكن للطلبة وأولياء الأمور ومختلف أفراد المجتمع، الاطلاع والالتحاق بالبرامج والفعاليات المحددة حسب تواريخ انعقادها، عن طريق الرابط المتاح عبر موقع الوزارة، أو من خلال الاتصال الهاتفي مع مركز الاتصال فيها.