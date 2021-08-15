الامارات | «بركة أسماك» تقتل شخصين بفيلا سكنية

شكرا لقرائتكم خبر عن «بركة أسماك» تقتل شخصين بفيلا سكنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، الرائد خبير الدكتور المهندس محمد علي القاسم، عن وفاة شخصين من جنسية دولة آسيوية، بعد تعرضهما لصعق كهربائي أثناء قيامهما بأعمال تنظيف وصيانة بركة مياه خاصة بأسماك الزينة في فيلا بدبي.

وعزا الحادث إلى سوء تمديدات الأسلاك الكهربائية، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، إذ إن الشركة المسؤولة عن ذلك ليس لديها رخصة لممارسة هذه الأعمال.

وقال القاسم إنه فور تلقي البلاغ توجهت الفرق المختصة لمكان الحادث وعاينت المكان، ونُقلت الجثتان إلى الطب الشرعي، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، مشيراً إلى أنه بعد المعاينة وإجراء الفحوص الفنية، تبين وجود فصل في السلك المغذي للتيار الكهربائي الخاص بالمضخة الكهربائية، ما أدى إلى تسرب التيار خارج مساره من خلال الماء، إضافة إلى وجود سلك مربوط يدوياً بشريط لاصق عازل بداخل بركة المياه، فانفصل العازل عن السلك متسبباً كذلك في تسريب التيار الكهربائي إلى البركة، ومنها إلى العاملَين، ما أدى إلى وفاتهما.

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