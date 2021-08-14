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الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مغبر أحياناً نهارا

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً مغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر .

ويكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية و الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.. و الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/ س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج .. و يحدث المد الأول عند 17:49 و المد الثاني عند 06:08 والجزر الأول عند الساعة 11:07 و الجزر الثاني عند الساعة 00:17 و بحر عمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند 13:55 والمد الثاني عند الساعة 03:49 و الجزر الأول عند الساعة 07:48 و الجزر الثاني عند الساعة 21:09.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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