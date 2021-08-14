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الطقس المتوقع غداً على الإمارات

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر. 
يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة الغبار. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/ س. الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند 17:49 والمد الثاني عند 06:08 والجزر الأول عند الساعة 11:07 والجزر الثاني عند الساعة 00:17.
بحر عمان يكون خفيف الموج. ويحدث المد الأول عند 13:55 والمد الثاني عند الساعة 03:49 والجزر الأول عند الساعة 07:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:09. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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