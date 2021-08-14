«الطوارئ والأزمات» تحدث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت «لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي» تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم غد الأحد 15 أغسطس 2021.

ويتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف/PCR/ عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف/PCR/ عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف/PCR/ إضافي في اليوم السادس.

ويطبق البروتوكول على المطعمين بالكامل من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وكذلك الزوار المثبت حصولهم على التطعيم في تطبيق الحصن.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من المواطنين والمقيمين والزوار، فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف/PCR/ عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحص لمسحة الأنف/PCR/ إضافي في اليوم السادس واليوم التاسع.

ويتوجب على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار القادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.