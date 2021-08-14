«الصحة» تعتمد تقنية عالمية تكشف الإصابة بـ«كورونا» في بدايتها بنسبة 100%

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت شركات إماراتية عزمها إدخال تقنية اختبار جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) لدول الخليج والشرق الأوسط، تتميز بقدرتها على كشف الإصابة بالفيروس في بدايتها بنسبة 100% وتكشف عن السلالة المتحورة للفيروس (دلتا) بنسبة 99.4%.

وقال الشيخ سلطان بن سعود عبدالعزيز المعلا الرئيس التنفيذي لشركة (كوبر دياقنوستكس) الإماراتية: إن أصل التقنية التي تحمل اسم (كريسبر)، قدمتها الباحثتان الفرنسية إيمانويل تشاربينتييه والأميركية جينفر دودنا كتقنية عالمية للكشف عن الحمض النووي RNA وكذلك DNA في التشاخيص بشكل عام، علماً بأن الباحثتين حصلتا على جائزة نوبل للكيمياء العام الماضي في تقنية الحمض النووي DNA وتم لاحقاً ابتكار التشخيص عن فيروس كوفيد- 19.

وذكر أن تقنية كريسبر، نالت ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الدواء والغذاء الأميركية (FDA)، كونها تتميز بدقة وحساسية بنسبة 100% في الكشف عن الفيروس التاجي خلال المرحلة الأولى من الإصابة، ما يسهم في دقة التشخيص وتحسين مستوى الرعاية الصحية وعلاج المصابين، مشيراً إلى أنها حصلت أيضاً على الترخيص الطارئ من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات.

ولفت إلى أن الاختبارات التي أجريت على التقنية أظهرت نجاحها في الكشف عن سلالة دلتا الهندية لفيروس كورونا بنسبة 99.4%.

وأضاف الشيخ سلطان المعلا أن اعتماد هذه التقنية في الإمارات، بصفة الاستخدام الطارئ، يأتي استمراراً لنهج الدولة في تطوير خدمات الرعاية الصحية بالصورة المثلى، بما يكفل التصدي لجائحة كورونا.

وأكد الدكتور أمين الأميري – وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع – بأن الوزارة دائماً تحرص على إدخال وإدراج أفضل التقنيات العالمية ضمن خدماتها بالدولة، وإنها كانت حريصة كل الحرص بإصدار ترخيص الاستخدام الطارئ لتقنية كريسبر فور استلامها للملف، مع ترخيص الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء والغذاء الأميركي FDA، وإنها حريصه لاعتماد التقنيات الجديدة لتعزيز دور دولة الإمارات الريادي في مكافحة جائحة كوفيد- 19.