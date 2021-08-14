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الامارات | "الطوارئ والأزمات" بأبوظبي تعتمد آلية دخول الأماكن العامة

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موقع الإمارت اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في أبوظبي آلية دخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعّمين، والتي يبدأ العمل بها من 20 أغسطس 2021.

ويسمح بالدخول للـمطعّم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر (يتطلب إجراء فحص PCR كل 30 يوماً)، والمستثنى من التطعيم الذي تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الأخضر (يتطلب إجراء فحص PCR كل 7 أيام)، والأطفال دون سن 16 عاماً، والذين تظهر صفتهم باللون الأخضر دون فحص.

ويمنع دخول غير المطعّم، ومن تظهر صفته في تطبيق الحصن باللون الرمادي. وتسري آلية الدخول على الزوار والسياح في الإمارة مع اتباع بروتوكول القدوم من خارج الدولة. هذا ويعامل صاحب الإقامة الجديدة غير المطعّم مثل المستثنى من التطعيم ويمنح مهلة لمدة 60 يوماً لتلقي التطعيم.

وللحفاظ على تصنيف "مطعّم" على تطبيق الحصن يجب الحصول على الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية حسب البروتوكول الطبي المعتمد لكل لقاح، على أن يتم إعطاء مهلة لمدة 30 يوم وحتى 20 سبتمبر قبل تحول لون الترميز إلى رمادي. يستثنى من هذا المشارك في التجارب السريرية للقاح كوفيد-19.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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