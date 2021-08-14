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الامارات | آخر مستجدات تلقي لقاح "كوفيد_19" لسكان الدولة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات تلقي لقاح "كوفيد_19" لسكان الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 50,178 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,363,341 جرعة و بمعدل توزيع للقاح 175.56 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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