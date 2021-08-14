الامارات | شرطة أبوظبي تطيح بعصابة "احتيال هاتفي" بالتعاون مع شرطة عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطيح بعصابة "احتيال هاتفي" بالتعاون مع شرطة عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطة عجمان القبض على شخصين من الجنسية "الاسيوية" يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية وضبطت بحوزتهم عدداً من الهواتف المتحركة ومبالغ مالية وشرائح الاتصال والتي كانت تستخدمها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي اللواء محمد سهيل الراشدي إن الأجهزة الشرطية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالنصب والاحتيال، وستلاحق هذه العصابات الإجرامية أينما وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه وفقاً للقانون.

وأعرب عن شكره وتقديره إلى القيادة العامة لشرطة عجمان، على جهودها وتعاونها مع شرطة أبوظبي مما أسهم في القبض عليهم وكف شرورها وأذاها عن الناس.

وحذر مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد راشد خلف الظاهري أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك العصابات الإجرامية وعدم الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لافتا إلى أنهم يقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مشدداً على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، ويجب الحفاظ عليها بسرية تامة.

وقال إن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مطالباً عملاء البنوك بعدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء في مقر البنك.

وذكر أنه وردت مؤخراً عدة بلاغات من الضحايا تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال هاتفي، من خلال إيهامهم من قبل أفراد العصابة بأنه تم تجميد حساباتهم البنكية أو حظر بطاقاتهم المصرفية، ويجب عليهم تحديث بياناتهم، حيث يطلبون معلومات عن تلك الحسابات والبطاقات الائتمانية ويستغلون هذه المعلومات في سحب أرصدتهم وسرقتهم.

وطالب الجمهور بتجنب الاستجابة للمكالمات الخادعة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبوهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو عن طريق الرسائل. (sms2828) وفي حالة النصب الاتصال بالبنك وإبلاغ أقرب مركز شرطة .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news