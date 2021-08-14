الامارات | محمد بن راشد: اعتمدنا نتائج تصنيف النجوم لـ69 مركز خدمة حكومي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: اعتمدنا نتائج تصنيف النجوم لـ69 مركز خدمة حكومي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نتائج تصنيف النجوم لـ69 مركز خدمة حكومي.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، اعتمدنا اليوم نتائج تصنيف النجوم لـ69 مركز خدمة حكومي..14 مركزاً حققت ارتفاعاً بتصنيفها .. مركز مرور وترخيص الفجيرة وهيئة الهوية فرع البرشاء في دبي حصلا على أعلى تصنيف وهو 6 نجوم .. مبروك لمراكز الـ ٦ نجوم .. ولمراكز الـ٣ نجوم نقول التقنية تقدمت وتقدم خدمات أفضل من ذلك.

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