محمد بن راشد: السعي للمعرفة سعي للسعادة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن السعي للمعرفة هو سعي للسعادة.

وأوضح سموه أن الجميع يخدم ويعمل من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن امتلاك الإنسان للحلم والرغبة والطموح والإرادة والقدرة والمعرفة، يحتاج إلى العمل.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات ـ قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «نحن كلنا نخدم هذه الدولة، عندك حلم، وعندك رغبة، وعندك طموح، وعندك إرادة، وعندك قدرة، وعندك معرفة.. إذا كل هذا عندك، تحتاج إلى شيء أخير، وهو العمل، ولا بد أن نبذل كل معرفتنا ونسعى للمعرفة، والسعي للمعرفة هو سعي للسعادة».