سعيد بن طحنون: الشباب في صدارة أولويات القيادة

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

استقبل معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان في قصره، مجموعة من شباب الإمارات خريجي جامعة بنسيلفانيا الأميركية الذين أنهوا دراستهم في تخصصات مختلفة من هندسة نووية وبترولية وكيميائية وكهربائية للعام الدراسي 2020-2021. وأعرب معاليه عن سعادته واعتزازه وفخره بالخريجين من جامعة ولاية بنسيلفانيا الأميركية لأنهم مصدر فخر للوطن، وحث الطلاب على مواصلة طريق التميز والنجاح وتكريس المعرفة التي اكتسبوها في خدمة الدولة والمجتمع، وذلك لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وهنأ معاليه الطلاب الخريجين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح. وأشاد معاليه بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير لتوفير الاحتياجات الأساسية لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه، ولدعمها المتواصل ومباركتها لكل مبادرة وبرنامج وخطة استراتيجية تخدم تطوير التعليم. وقال معاليه: «لطالما آمنت القيادة الرشيدة بأن الشباب هم القوة الواعدة والمحرك الرئيسي لمسيرة التنمية المستدامة في قطاعات العمل كافة، بالدولة منذ تأسيسها، لتستمر اليوم مسيرة التنمية الشاملة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي كان الشباب وتنمية المجتمع في صدارة أولوياتها». وأشار معاليه إلى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على توفير كل السبل لتبني الطاقات الشبابية ودعمها وتحفيزها نحو المزيد من الإبداع والابتكار والمشاركة الفعالة في بناء المستقبل، ودعمهم لأخذ زمام المبادرة بما يمتلكون من طاقات ومؤهلات وإمكانيات لصناعة المستقبل، وتحقيق الريادة لدولة الإمارات في المجالات والمحافل كافة.