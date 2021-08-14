الامارات | %38 انخفاض وفيات حوادث المرور في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن %38 انخفاض وفيات حوادث المرور في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإحصاءات المرورية الصادرة عن إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بأن عدد الوفيات في الحوادث المرورية بإمارة الشارقة، حققت انخفاضاً ملحوظاً بنسبة بلغت 38% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم محمد علاي، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، تحرص على تطبيق أهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً، بهدف خفض نسبة الحوادث والحد من الوفيات بسبب الحوادث المرورية.

وأوضح أن شرطة الشارقة تحرص على تحديد الأسباب الرئيسة للحوادث المرورية، وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها، وأن ما حققته إدارة المرور والدوريات من انخفاض في عدد الوفيات جاء نتيجة الجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية، التي تمثلت في زيادة برامج التوعية الموجهة إلى مختلف شرائح المجتمع، ونشر الثقافة المرورية بين مختلف أفراد الجمهور، إلى جانب دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر التوعية المرورية. وأضاف المقدم علاي أن شرطة الشارقة تسير وفق الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الوعي المروري بين أفراد المجتمع كافة، وضمن أهم مبادراتها وهي حوادث السير وتعزيز الثقافة المرورية، بهدف الوصول إلى مجتمع آمن وخالٍ من الحوادث المرورية.

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