الامارات | 1215 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1390 وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1215 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1390 وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة حالتين بتداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 1390 حالة جديدة لمصابين بكورونا.

وأفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 277 ألفاً و855 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 1215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 699 ألفاً و381 حالة. وأعلنت الوزارة وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1994 حالة.

وكشفت عن شفاء 1390 حالة جديدة لمصابين بـ«كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 676 ألفاً و956 حالة. وأعلنت الوزارة تقديم 24 ألفاً و845 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 17 مليوناً و313 ألفاً و163 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 175.05 جرعة لكل 100 شخص.

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