الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ أحالت النيابة العامة في دبي عاطلاً إفريقياً إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك مع آخرين هاربين في سرقة حقيبة بداخلها دفتر شيكات وجواز سفر عائدة لشخص عربي.

■ غافلت خادمة آسيوية مخدوميها وسرقت هاتفين وساعة يد وسلسلة ومبلغ نقدي مملوك لربة المنزل وابنتها، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة التي وجهت إليها ارتكاب جناية السرقة.

■ باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاملة آسيوية حازت كمية من مخدر ميثافيتامين بقصد التعاطي، كما ثبت من خلال فحصها أنها كانت متعاطية المخدر ذاته.

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