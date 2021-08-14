الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، الدكتور أحمد علي مراد، بأن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في الجامعة، منح فرصة لتدريب 20 طالباً و طالبة تحت إشراف أساتذة خبراء خلال صيف 2021، في مشروعات مختلفة.

وحددت الجامعة مجال الفضاء كأحد الأولويات الهامة للبحث العلمي، ووفرت الممكنات من موارد مالية وبنية تحتية لتساعد في تمكين المركز من أداء رسالته وتحقيق أهدافه ليسهم في تحقيق الاستراتيجيات والأولويات الوطنية.

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