الامارات | «صحة» توفر تطعيم الأطفال في 15 مركزاً بدون حجز مواعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» توفر تطعيم الأطفال في 15 مركزاً بدون حجز مواعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، 15 مركزاً لتطعيم الأطفال من سن ثلاث إلى 17 سنة بدون موعداً، ووجهت دعوة لكل الآباء لتحصين أطفالهم ضد «كوفيد-19»، عبر زيارة هذه المواقع دون موعد مسبق، مشددة على أن هذه الخطوة تهدف إلى تحصين كل فئات المجتمع، فيما دعت مدارس ذوي الطلبة إلى وضع تطعيم أطفالهم في الاعتبار، لحمايتهم والمحافظة على صحة من حولهم، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ عام أكاديمي ناجح.

وتفصيلاً، وفرت شركة «صحة» خدمات تطعيم الأطفال في خمسة مراكز داخل مدينة أبوظبي تشمل مركز لقاح «كوفيد- 19» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز المشرف التخصصي للأطفال، ومجالس المشرف، المنهل، والبطين، وثلاثة مراكز بمدينة العين في مركز العين للمؤتمرات، ومركز الطوية التخصصي للأطفال، ومجلس فلح هزاع، بالإضافة إلى سبعة مراكز في منطقة الظفرة تشمل مركز الظفرة لطب الأسرة، ومركز صحة لتطعيم كوفيد- 19 بقاعة جمعية الظفرة، ومجالس غياثي، ودلما، وليوا، والسلع، ومجلس المرفأ.

ودعت «صحة» جميع أفراد المجتمع المؤهلين الإسراع بالحصول على اللقاح، مشددة على أن فوائد اللقاح أكبر بكثير من مخاطر الآثار الجانبية له، مشيرة إلى أن أي شخص يصاب «بكوفيد-19» يمكن أن تكون إصابته شديدة الخطورة أو مضاعفاتها خطرة وطويلة المدى، لذا فإن لقاحات «كوفيد-19» أفضل طريقة للحماية.

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