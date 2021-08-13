الامارات | بالفيديو..تناول كأس شاي فوق السحاب على ارتفاع 1100 متر في جبال وادي الحلو

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..تناول كأس شاي فوق السحاب على ارتفاع 1100 متر في جبال وادي الحلو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن فريق مركز العاصفة لمتابعة الطقس ورصد الحالات الجوية، من الوصول إلى نقطة جبلية مرتفعة تجاوزت السحاب على ارتفاع 1100 متر فوق جبال وادي الحلو في إمارة الشارقة حيث قام الفريق بتصوير مقطع مصور بالفيديو وسط أجواء باردة وصلت درجتها 22 درجة مئوية.



وقال أعضاء الفريق، لـ "الإمارات اليوم" إنهم تمكنوا من الوصول إلى أعلى المنطقة الجبلية في وادي الحلو والجلوس في منطقة منبسطة أعلى السحاب، وقاموا بوضع مجلس مؤقت وتناول الشاي وسط أجواء باردة خيالية.



وأضاف الفريق أن المنظر العام للمكان يسحر مرتاديه خاصة أن السحاب قريب جدا من سطح الجبل، ويمكن مشاهدته بشكل مباشر والتقاط الصور الطبيعية الجميلة، لافتين إلى أنه فور نشرهم مقاطع الفيديو المصورة عبر صفحة المركز على السوشيال ميديا تواصلت عليهم الأسئلة من متابعيهم حول موقع المكان من أجل الذهاب إليه والاستمتاع بالأجواء الباردة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news