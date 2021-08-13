ولي عهد رأس الخيمة: الشباب المحرك الأساسي لمواصلة الإنجازات

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن قيادة الدولة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أولت الشباب دوراً وطنياً مهماً في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، إيماناً منها بأهمية دعم الكفاءات الوطنية، وتمكينها من المشاركة في رسم الخطط المستقبلية للوطن، بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة في شتى المجالات.

وقال سموه - في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام - إن الاستثمار في الشباب وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية والبناء للخمسين عاماً القادمة يأتي في سلم أولويات القيادة الرشيدة للدولة، من خلال تعزيز روح المبادرة لديهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية والابتكارية، وتمكينهم من المشاركة في صنع القرار ووضع السياسات والاستراتيجيات التطويرية.

وأضاف سموه أن شباب الإمارات هم الثروة التي نعول عليها في المستقبل والمحرك الأساسي لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في مواصلة الإنجازات لاستمرار التقدم على جميع المؤشرات، مشيراً سموه إلى أن الدولة لم تدخر جهداً لتوفير الرعاية القصوى للشباب في جميع المجالات، من خلال وضع الخطط المستقبلية، وإطلاق المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تحفيز الشباب وتفعيل دورهم في إيجاد أطر عمل لتحقيق آمالهم وطموحاتهم، عبر تلبية احتياجاتهم والمساهمة في إثراء معارفهم وتطوير خبراتهم العلمية والعملية.

وقال سموه، في ختام كلمته: إن قيادة دولة الإمارات لديها ثقة كبيرة بأن الشباب عند مستوى توقعاتها في مواجهة التحديات وخدمة الوطن، داعياً سموه الشباب إلى التسلح بكل المعارف والمهارات التي من شأنها أن ترتقي بإمكانياتهم لمواصلة عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.