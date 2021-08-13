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أحمد بن حميد: نؤمن بقدرات شبابنا الواعد

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ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «نؤمن في دولة الإمارات بشبابنا الواعد والمبتكر وكلنا ثقة بأنهم قادرون على صنع التغيير والمساهمة في التعافي من جائحة ، ودعم الدولة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام؛ من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي».
 وأضاف: «اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للشباب نؤكد لكم بأننا على استعدادٍ تام لسماع أفكار الشباب، وتبني مبادراتهم المبتكرة والتكنولوجية التي ستسهم في تحقيق الاستدامة الغذائية».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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