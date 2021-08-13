وزير العدل: رجال المستقبل وعماد المجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، أن شباب الوطن رجال المستقبل وعماد المجتمع لتحقيق الخطط التنموية بالدولة، ولا بد من الاستفادة المثلى من أفكارهم وطاقاتهم وإبداعاتهم، لتدعيم المكتسبات التي حققتها الدولة خلال الـ 50 عاماً الماضية، والمضي قدماً في مسيرة الإنجازات، لتحقيق الطموحات في الـ 50 عاماً القادمة، لجعل الإمارات الأفضل والأسرع والأعدل في منظومتها القضائية.

وقال بمناسبة اليوم العالمي للشباب: نحن في وزارة العدل نستقي استراتيجيتنا من رؤية قيادتنا الرشيدة للشباب، وإيماننا المطلق بهم جميعاً، ونسعى لتوفير البيئة الحاضنة للتواصل مع شباب الوطن، إضافة إلى تطوير مبادراتهم ومشاريعهم وأفكارهم في تطوير عمل المنظومة القضائية في الدولة.

وتابع: نعتقد أن مستقبل المهن القضائية وتطور مستوى الخدمات التي تقدمها المحاكم، رهن باشراك الشباب والاستفادة من الأفكار الجديدة، لا سيما أن المحاكم جزء مهم جداً من نسيج المنظومة المجتمعية، يؤثر ويتأثر بها بشكل مباشر ومستمر. ونعمل اليوم بمنظومة قضائية إلكترونية.