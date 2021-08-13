4 لوائح لمخالفات «المظهر العام» ببلدية أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أصدرت بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً 4 لوائح لمخالفات المظهر العام للمدينة، تضمنت 44 مخالفة تراوحت غراماتها بين 1000 درهم إلى 100 ألف درهم، ضمن أربع لوائح، وهي لائحة الحفاظ على الأماكن العامة، لائحة الحد من مظاهر الإزعاج، لائحة التخييم، والفعاليات ولائحة الحفاظ على المظهر العام.

وتضمنت لائحة الحفاظ على الأماكن العامة 23 مخالفة، وغرامة كل مخالفة 1000 درهم، عدا مخالفة إلقاء مخلفات الإنشاءات والصرف الصحي في الأماكن غير المخصصة لذلك، وغرامتها 100 ألف درهم.

فيما المخالفات الأخرى ضمن لائحة الحفاظ على الأماكن العامة ومخالفتها ألف درهم، تتمثل في ممارسة أي نشاط رياضي أو ترفيهي على نحو يؤدي إلى إعاقة مستخدمي الأماكن العامة، تسلق أي بناء أو ما في حكمه دون تصريح، النوم في الأماكن العامة، البيع دون ترخيص، تسريب مواد سائلة، أو ما في حكمها، إلقاء أية مواد ومخلفات في غير الحاويات المخصصة لها، الامتناع عن إزالة فضلات حيوانات الرفقة، إيقاف أية مركبة أو ركنها لأغراض البيع أو الإيجار، إعاقة الوصول إلى صنبور مياه إطفاء الحريق، إعاقة الوصول إلى الحفر المخصصة للصيانة، إعاقة الوصول إلى صندوق الإنذار ضد الحرائق، الإضرار بالمساحات الخضراء، إعاقة الوصول إلى باب الهروب من الحرائق، إعاقة الوصول إلى أي جهاز مختص بتنظيم حركة المرور، إلقاء مخلفات المزارع في الأماكن غير المخصصة لذلك، سوء استخدام دورات المياه العامة، الإضرار بالأصول العامة، جني الثمار، أو قطع أوراق الأشجار أو قص العذوق من النخيل، السماح للحيوان الذي يقع تحت سيطرة أحد الأشخاص الإضرار بالبنية التحتية، وضع أي بناء أو مبنى جاهز، أو ما في حكمه دون تصريح، وضع عوائق مؤقتة في الطريق، إطلاق أي مادة مزعجة أو مسيئة أو خطيرة.

8 مخالفات للإزعاج

كما تضمنت لائحة الحد من مظاهر الإزعاج 8 مخالفات، وغرامتها ألف درهم، متمثلة بالتدخين في غير الأماكن المخصصة لها، البصق في الأماكن العامة، قضاء الحاجة في غير الأماكن المخصصة لها، دخول الأشخاص للأماكن المخصصة لأحد الجنسين، أو العائلات على خلاف ما خصصت له باستثناء الأطفال، الوقوف أو الجلوس بشكل يؤدي إلى إعاقة حرية وحركة الآخرين أو التسبب بالذعر أو المضايقة، أو الاستفزاز، استخدام أي جهاز راديو أو مكبر صوت أو إصدار أي ضوضاء أخرى، أو تسليط أضواء الليزر أو غيرها، إطلاق الحيوانات الأليفة في الأماكن العامة، اصطحاب الحيوانات الأليفة في غير الأماكن المخصصة لها.

التخييم والفعاليات

فيما تضمنت لائحة التخييم والفعاليات مخالفتين، وهي إقامة أو إدارة أو الترويج لفعالية أو التخييم دون تصريح مسبق من الجهات المختصة، وقيمة المخالفة 1000 درهم، ومخالفة نطاق ترخيص الفعالية دون الرجوع إلى البداية المعنية، وغرامتها 5000 درهم.

السلامة والصحة العامة

وشملت لائحة الحفاظ على المظهر العام 11 مخالفة، وتمثلت المخالفات بإهمال العقار إلى الحد الذي يجعله مشوّهاً للمظهر العام، ويمثل خطراً على السلامة والصحة العامة وغرامتها 5 آلاف درهم، ومخالفة عدم التزام المالك، أو من ينوب عنه قانوناً بتوفير وسيلة لنقل النفايات من داخل المبنى إلى غرفة النفايات، وغرامتها 3 آلاف درهم، مخالفة تسوير أو تسييج أو تغطية أي عقار بشكل كلي أو جزئي يجعله مشوهاً للمظهر العام، وغرامتها 3 آلاف درهم، فيما المخالفات المتبقية، فغرامتها 1000 درهم، وهي عدم التزام المالك، أو من ينوب عنه قانوناً بتوفير الحاويات المناسبة في المحال التجارية لاستخدامها من قبل الجمهور للتخلص من النفايات، مخالفة إضافة أي أدوات أو معدات أو أجهزة أو إجراء أي أعمال ديكور أو تغيير على واجهات المباني أو المنشآت التجارية، مثل مداخن المطاعم أسطوانات الغاز، المظلات، أجهزة المكيفات، أعمال الإنارة، وما في حكمها من دون تصريح، ومخالفة ترك أو تخزين أو وضع أي مواد أو هياكل مسبقة التجهيز (كرافانات)، أو تعليق أي بضائع أو مواد أو أي أشياء أخرى في الأماكن العامة أو على أسطح المباني، أو في الشرفات بصورة من شأنها عرقلة السير، أو إعاقة المارة بما يشوه المظهر العام أو يضر بالصحة العامة، ومخالفة رفع أو تعليق الأعلام أو الشعارات أو الرموز بما يشوّه المظهر العام.

وتضمنت اللائحة مخالفات غرامتها تبلغ 500 درهم، وهي مخالفة عدم القيام بصيانة المظلات المرخصة الخاصة بالمركبات.