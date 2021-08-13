«بلدي الشارقة» يعزز التواصل مع مجالس الضواحي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

نظّم المجلس البلدي لإمارة الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة زيارة إلى مجلس ضاحية الرحمانية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم أفضل الخدمات في الإمارة، وتعزيز التواصل مع مجالس الضواحي التي أسسها سموه لإيصال صوت المواطن للمسؤولين.

وأكد سالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي، أن المجلس البلدي وبلدية الشارقة يحرصان على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مجالس الضواحي في الإمارة، وفق خطط وتطلعات تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين وتكامل الأدوار مع دائرة شؤون الضواحي والقرى.

من جانبه أوضح عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام البلدية، أن البلدية ستوفر مكتباً تابعاً لها في مجلس ضاحية الرحمانية وموظفاً لاستقبال طلبات الأهالي من خدمات وملاحظات واستفسارات وفرص تحسين، والعمل على تحويلها إلى القطاعات والإدارات المعنية، والتعامل معها بالدقة والسرعة اللازمة، ومتابعتها حتى الانتهاء الكامل منها، انطلاقاً من حرص البلدية على تطوير خدماتها، واستحداث وسائل جديدة لتقديمها بطريقة أسهل وأسرع.

وأكد أن البلدية تستقبل كافة ملاحظات واستفسارات القاطنين من خلال مركز الاتصال على الرقم 993 على مدار الساعة، وخلال العطلات الرسمية، والعمل على التعامل الفوري معها، كما استحدثت البلدية خدمة جديدة تتمثل في توفير رقم خاص بها على تطبيق الواتساب سيتم إطلاقها قريباً تتوفر به العديد من الخدمات التي يمكن للمتعامل طلبها بكل سهولة ويسر.

من جهته أشاد أحمد عبد الله المطروشي، رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، بجهود المجلس البلدي والبلدية في مختلف المجالات، والحرص على توفير مكتب تابع للبلدية لتلقي كافة الطلبات والتعامل.