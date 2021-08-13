«تعليمية رأس الخيمة»: اللقاحات تحقق العودة الآمنة للمدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت آمنة الزعابي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية أهمية تلقي الهيئات التدريسية والإدارية اللقاحات المعتمدة في الدولة للوقاية من فيروس كوفيد-19، وذلك ضمن حملة أطلقتها المنطقة التعليمية تحت عنوان (العودة الآمنة للمدارس)، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج كالورش التوعوية للكوادر حول أهمية التطعيم، وذلك بالتنسيق مع الطب الوقائي. وأضافت الزعابي أن المنطقة التعليمية في صدد حصر للكوادر والهيئات التدريسية والإدارية والطلاب، بهدف التعرف على عدد المطعمين ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الإدارة ستقوم خلال الفترة القادمة بعمل مقابلات مصورة مع طلبة أخذوا التطعيم، ويشرحون خلالها تجربتهم لتشجيع باقي الطلبة على اللقاح، مضيفة بأنه خلال الجائحة، اكتسبت عودة عدد من المؤسسات التعليمية معنى جديدًا من خلال العودة الآمنة، والتي تتطلب الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل احتمالية انتقال فيروس كورونا المستجد، والتي تضمن سلامة طلابنا والكوادر التدريسية والإدارية وكافة العاملين والزائرين للمؤسسات التعليمية، وذلك لتحقيق بيئة آمنة ومجتمع مدرسي مستقر يضمن استمرارية التعليم.

وأضافت آمنة الزعابي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية أن الجهات الصحية في الدولة أكدت على أهمية الحصول على التطعيم الذي يُعد مهماً للغاية، في ظل استعدادات العودة للمدارس للعام الدراسي الجديد 2021-2022 والذي يأتي متماشياً مع الخطة الوطنية للتطعيم ضد كورونا، ما يعد خطوة مهمة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة الفيروس لوقاية كافة الفئات العمرية، وتأكيداً على نهج الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأشارت الزعابي إلى أن رسالتهم كمنطقة لأعضاء المؤسسات التعليمية ولأولياء الأمور هي أن التطعيم آمن ويساعدنا جميعاً على الشعور بالأمان والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، كما إن تطعيم الأطفال يُعد موضوعاً جوهرياً، إذ سيخفف العبء على الأهل الذين ما يزال أطفالهم يتابعون تعليمهم عن بُعد، وندعو أولياء الأمور للمبادرة لتطعيم أبنائهم حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

لقد أصبح الأنموذج الإماراتي في التصدي للجائحة مثالاً يُحتذى به، بفضل الرؤية الاستباقية للدولة، والإعداد والتخطيط المبكرين، وتعاون الشركاء الاستراتيجيين، وتوفير بنية تحتية فاعلة للنظام الصحي، ما جعل الحملة الوطنية للقاح واحدة من أسرع الحملات على مستوى العالم، حيث أصبح اللقاح متاحاً بصورة سهلة وسريعة، وفي جميع مناطق الدولة للمواطنين والمقيمين.