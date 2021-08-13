«نخفف عليهم» مبادرة من شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

أطلقت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي مبادرة إنسانية مجتمعية بعنوان «نخفف عليهم»، تضمنت توزيع دورية السعادة مظلات شمسية لأفراد المجتمع لحمايتهم من حرارة الشمس، خاصة الذين لا يملكون سيارات خاصة والفئات المساعدة والعمال والمزارعين وعبوات مياه باردة، وذلك لتعزيز دور شرطة أبوظبي المجتمعي، وحرصها على سلامة ووقائية أفراد المجتمع كافة.

وتأتي هذه المبادرة حرصاً على هذه الفئة العاملة التي تقدم مجهودات في مسيرة النمو والبناء، ومن واجب جميع المؤسسات الحرص على سلامتهم، وتوفير كل الأدوات والضروريات اللازمة لتعزيز سلامتهم ووقايتهم، والحفاظ على صحتهم ومن أجل تأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف، والحد من الحوادث المهنية التي تشكل خطراً عليهم وعلى صحتهم.

ونفذت إدارة مكافحة المخدرات في العين مبادرة إنسانية بعنوان: «بردوا عليهم» تضمنت توزيع مظلات على الفئات المساعدة والعمال والمزارعين وعبوات لحفظ المياه الباردة، وتأتي هذه المبادرة ضمن الأعمال التطوعية والإنسانية، وتعزيز قيم التراحم المجتمعي بين أفراد المجتمع.