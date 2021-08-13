الامارات | شرطة أبوظبي تحمي العمال من الشمس بـ «نخفف عليهم»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحمي العمال من الشمس بـ «نخفف عليهم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي مبادرة إنسانية مجتمعية بعنوان «نخفف عليهم»، تضمنت توزيع دورية السعادة مظلات شمسية لأفراد المجتمع لحمايتهم من حرارة الشمس، خصوصاً الذين لا يملكون سيارات خاصة، والفئات المساعدة والعمال والمزارعين، وكذلك توزيع عبوات مياه باردة، وذلك لتعزيز دور شرطة أبوظبي المجتمعي، وحرصها على سلامة ووقائية كل أفراد المجتمع.

وأفادت المديرية بأن المبادرة تأتي حرصاً على هذه الفئة العاملة التي تقدم مجهودات في مسيرة النمو والبناء، ومن واجب جميع المؤسسات الحرص على سلامتهم وتوفير كل الأدوات والضروريات اللازمة، لتعزيز سلامتهم ووقايتهم والحفاظ على صحتهم، ومن أجل تأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف، والحد من الحوادث المهنية التي تشكل خطراً عليهم وعلى صحتهم.

ونفذت إدارة مكافحة المخدرات في العين مبادرة إنسانية بعنوان «بردوا عليهم»، تضمنت توزيع مظلات على الفئات المساعدة والعمال والمزارعين، وعبوات لحفظ المياه الباردة، وتأتي هذه المبادرة ضمن الأعمال التطوعية والإنسانية وتعزيز قيم التراحم المجتمعي بين أفراد المجتمع.

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