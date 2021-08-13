الامارات | %112 زيادة توصيل خدمات الكهرباء في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن %112 زيادة توصيل خدمات الكهرباء في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من توصيل خدمات الكهرباء لـ2023 موقعاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، من مختلف الفئات السكنية والصناعية والتجارية والحكومية والزراعية، على مستوى مدينة الشارقة، مقابل توصيل الكهرباء لـ953 موقعاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 112%.

وأفاد مدير إدارة خدمات الكهرباء، الدكتور المهندس حسن الزرعوني، بأن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعمل على تقديم أفضل الخدمات، وتطوير الأداء، وتطبيق أفضل الممارسات للتيسير على المتعاملين.

وأضاف أنه خلال الربع الأول من 2021، تم توصيل الكهرباء لـ960 مشروعاً، بينما تم خلال الربع الثاني توصيل الكهرباء لـ1063 موقعاً، وتركيب 4843 عداداً، وتشغيل 158 محولاً في مدينة الشارقة، بعد التفتيش واستيفاء إجراءات الأمن والسلامة، حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة.

وأوضح أن الزيادة في أعداد المستفيدين الذين تم توصيل الكهرباء إليهم في مختلف القطاعات، خلال النصف الأول، جاءت نتيجة النهضة التي تشهدها الإمارة في كل المجالات.

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